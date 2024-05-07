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Filistinli Ebu Hamza: Amerika İsrail’i Filistinli kadın ve çocukları öldürmeleri için destekliyor

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleleri boşalttığı duyuruldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail saldırısında bir kız çocuğu öldürüldü

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