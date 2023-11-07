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Gazzeli işitme engelli aile, yaşadıkları korku ve acıları işaret diliyle anlattı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 30. gününde devam ediyor. Gazzeli işitme engelli aile, şiddetli bombardıman sebebiyle yaşadıkları korku ve acıları işaret diliyle dünyaya duyurmaya çalıştı.

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