Depremlerde Dolapçıoğlu'nun 63 yıldır mesleğini sürdürdüğü merkez Antakya ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki dükkanı yıkıldı, evi de hasar gördü. Oğlu, gelini ve torununun yaşadığı apartman dairesi çöken ve "canlarını" diğer oğluyla enkazdan kurtaran Dolapçıoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Elektronik ev aletleri tamirciliğinin yanı sıra ilçesinde bulunan camilerdeki alanıyla ilgili arızaları ücretsiz gideren, iş yerine kurduğu sistemle de ezan sesini duyuran Dolapçıoğlu, imamların ve esnaf arkadaşlarının ısrarı üzerine kente döndü. Dolapçıoğlu, 1960'ta çırak olarak adım attığı mesleğini tarihi Uzun Çarşı'nın girişindeki diğer dükkanında sürdürüyor.

İşletmesine, 5 vakit ezan sesi yükselen ses sistemini yeniden kuran Dolapçıoğlu, afette hasar gören cami hoparlörlerinin tamiratına da gönüllü başladı.

AA