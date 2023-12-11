Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen bir araya gelen Filistin destekçisi onlarca gösterici, yürüyüş gerçekleştirdi.
Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen bir araya gelen Filistin destekçisi onlarca gösterici, yürüyüş gerçekleştirdi.