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Yeni asgari ücret için süreç başlıyor

İsrail tanklarının İsrailli sivillerin ölümündeki rolü yine gündemde

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen bir araya gelen Filistin destekçisi onlarca gösterici, yürüyüş gerçekleştirdi.

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