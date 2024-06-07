İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilginin az olduğu gözlenirken halk, seçilecek yeni cumhurbaşkanından toplumu bunaltan ekonomik sorunları hafifletmesini ve ülkenin gençliğine umut verecek adımlar atmasını bekliyor.
İranlılar yeni cumhurbaşkanından "ekonominin düğümünü çözmesini ve gençlere umut verecek adımlar atmasını" bekliyor
İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilginin az olduğu gözlenirken halk, seçilecek yeni cumhurbaşkanından toplumu bunaltan ekonomik sorunları hafifletmesini ve ülkenin gençliğine umut verecek adımlar atmasını bekliyor.