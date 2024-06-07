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Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etti

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilginin az olduğu gözlenirken halk, seçilecek yeni cumhurbaşkanından toplumu bunaltan ekonomik sorunları hafifletmesini ve ülkenin gençliğine umut verecek adımlar atmasını bekliyor.

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