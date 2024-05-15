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Filistin'e destek gösterilerine Queen Mary Üniversitesi öğrencileri de katıldı

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Ermenistan'da emniyet güçleri çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı

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