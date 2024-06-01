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Eski NBA oyuncusu Abdul-Wahad: Protesto olacaksa ben varım

Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Refah'taki "katliamını" protesto etti

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