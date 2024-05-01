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California Üniversitesi’nde Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

Polis, soykırımı protesto eden öğrencilerin üzerinde biber gazı kullandı

İspanya’daki siyasi krizin arkasında dış etkenler mi var?

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