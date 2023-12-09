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Yeni asgari ücret için süreç başlıyor

İsrail tanklarının İsrailli sivillerin ölümündeki rolü yine gündemde

İsrailli sivillerin ölümündeki rolü tartışılırken, Arama Kurtarma Timi Komutanı Albay Golan Vach'ın kibutzları Hamas'ın elinden almak için evlere İsrail ordusuna ait tanklardan ateş açıldığı yönündeki sözleri dikkati çekti.

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