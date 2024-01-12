İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk duruşmasını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, Uluslararası Adalet Divanında başlayan sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.
İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk duruşmasını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, Uluslararası Adalet Divanında başlayan sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.