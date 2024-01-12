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YSK, seçmenler için kamu spotları hazırladı-1

YSK, seçmenler için kamu spotları hazırladı-2

YSK, seçmenler için kamu spotları hazırladı-3

YSK, seçmenler için kamu spotları hazırladı-4

AA'nın fotoğrafları İsrail'in "soykırım" davasında kanıt olarak sunuldu

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk duruşmasını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, Uluslararası Adalet Divanında başlayan sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

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