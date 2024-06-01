Roma'da bir süredir öğrencilerin çadır kurarak Filistin'e destek eylemleri yaptığı Sapienza Üniversitesi girişinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Refah başta olmak üzere Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemde yüzlerce gösterici üniversite kampüsünün önündeki caddede aynı anda yere uzanarak, Gazze'de geçen ekimden bu yana devam eden bombardımanlarda yaşananları canlandırdı. Bu sırada hoparlörlerden de Gazze’deki bombardımanlarda kaydedilen bomba sesleri çalınarak Filistinlilerin yaşadıklarına işaret edildi.

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda da Filistin'de olup bitenlere duyarlı olanlar, sosyal medyadan paylaşımda bulunmak yerine meydanlara inmeye ve seslerini duyurmaya davet edildi.