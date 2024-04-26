"Bu, bizim açımızdan oldukça önemli bir durum." ifadesini kullanan Karagöz, uluslararası hukuka göre, İngiltere'nin, savaş suçlarının ortaya çıkartılmasında önemli rolünün bulunduğunu vurguladı. İngiltere'nin bu rolü İsrail için de uygulayıp uygulayamayacağının, bu noktada bir misyon üstlenip üstlenmeyeceğinin merak konusu olduğunu dile getiren Karagöz, şunları kaydetti: "Bizim ortaya çıkardığımız deliller, uluslararası hukuka göre savaş suçu niteliğindeki görsellerden ibaret. Üzerine biz bir şey eklemiyoruz fakat uluslararası hukuk uzmanları, bu delilleri uluslararası hukuka göre değerlendiriyor. Hangi açıdan savaş suçu niteliği taşıyıp taşımadığını inceliyorlar, araştırıyorlar ve onun üzerine belgeselimizde bunları anlatıyorlar. Bizim amacımız, bölgedeki bütün delillerin ortaya çıkartılması, uluslararası adalet nezdinde, uluslararası hukuk nezdinde bu uluslararası savaş suçlarına bir şekilde karışanların uluslararası adalet tarafından yargılanması."