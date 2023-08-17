Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdürü Yakup Dursun, okulun bazı bölümlerinin boyanmaya ihtiyacı olduğunu gördü.
Okulu boyamaya karar veren Dursun, boyacı önlüğü giyip okul görevlisiyle çalışmaya başladı.
AA
Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdürü Yakup Dursun, okulun bazı bölümlerinin boyanmaya ihtiyacı olduğunu gördü.
Okulu boyamaya karar veren Dursun, boyacı önlüğü giyip okul görevlisiyle çalışmaya başladı.
AA
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