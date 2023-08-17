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CRISPR uygulamaları ile gen düzenlemek mümkün mü?

Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu Müdür ü Yakup Dursun, okulun bazı bölümlerinin boyanmaya ihtiyacı olduğunu gördü.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ortaokul müdürü ve gönüllü öğrenciler, 19 derslikli okullarını boyayarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

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