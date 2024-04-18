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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz "bitti" demeden hiçbir şey bitmez

Biden, ​​İsrail'in Hayfa şehrini Gazze Şeridi'ndeki Refah ile karıştırdı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırı ve ambargosu 195 gündür devam ederken İsrail'in 8 gün süren baskın sonrası Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride kalan yıkım görüntülendi.

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