Nuseyrat Kampı'nda geride kalan yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırı ve ambargosu 195 gündür devam ederken İsrail'in 8 gün süren baskın sonrası Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride kalan yıkım görüntülendi.
İsrail ordusunun Nuseyrat Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride kalan yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırı ve ambargosu 195 gündür devam ederken İsrail'in 8 gün süren baskın sonrası Nuseyrat Mülteci Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride kalan yıkım görüntülendi.