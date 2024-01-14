Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.