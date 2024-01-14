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AA'nın fotoğrafları İsrail'in "soykırım" davasında kanıt olarak sunuldu

Tedbir kararının alınmadığı her gün İsrail Filistinlileri öldürüyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

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