AA
Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla iletişime geçti.
Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla iletişime geçti.
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