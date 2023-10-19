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Şehit ve gazi çocukları Ankara semalarında uçtu

Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla iletişime geçti.

Terörle mücadelede ön safta yer alırken şehit ya da gazi olanların çocukları, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında gönüllü pilotlarla Başkenti havadan izleme imkanı buldu.

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