Taksilerin limanı, şoförlerin dinlenme ve yolcu edinme mekanları duraklar, ulaşım alanındaki mobil uygulamalardan olumsuz etkilendi.
Şoförlerin sosyal ilişkiler kurduğu, yardımlaşmanın sağlandığı taksi durakları, tek tek kapanıyor.
AA
Taksilerin limanı, şoförlerin dinlenme ve yolcu edinme mekanları duraklar, ulaşım alanındaki mobil uygulamalardan olumsuz etkilendi.
Şoförlerin sosyal ilişkiler kurduğu, yardımlaşmanın sağlandığı taksi durakları, tek tek kapanıyor.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P