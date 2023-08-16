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CRISPR uygulamaları ile gen düzenlemek mümkün mü?

Taksilerin limanı, şoförlerin dinlenme ve yolcu edinme mekanları duraklar, ulaşım alanındaki mobil uygulamalar dan olumsuz etkilendi.

Taksicilerin eskiden vazgeçilmez mekanları olan taksi duraklarının sayıları, ulaşım alanında geliştirilen bazı mobil uygulamalar nedeniyle her geçen gün azalıyor.

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