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Biri bebek 19 Filistinli yaşamını yitirdi

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle bir köy tedbiren boşaltıldı

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