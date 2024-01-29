Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

Drone ile tespit ettiği düzensiz göçmenler, Texas ulusal muhafızlarının güçlendirdiği dikenli telleri aşmak ve önlerindeki son engeli de geçip iltica etmek için büyük çaba ortaya koydu.

Yanlarında bir de küçük çocuk bulunan ve bazı bölgelerde üst üste 7 sıra çekilmiş olan dikenli telleri aşmakta zorlanan 4 kişilik grup, bir süre sonra bitkin düştü.