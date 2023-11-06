Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.
AA
Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.
AA
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