Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.

AA