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Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen programda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan'dan Qazcontent arasında ATNA'nın kuruluş belgesi imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında atılan imzalarla Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu.

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