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Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli milli imkanlarla üretilen, "CN-235 Uçağı Tam Uçuş Simülatörü"nde, 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı.

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