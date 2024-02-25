Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli milli imkanlarla üretilen, "CN-235 Uçağı Tam Uçuş Simülatörü"nde, 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli milli imkanlarla üretilen, "CN-235 Uçağı Tam Uçuş Simülatörü"nde, 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı.