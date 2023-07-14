Şehirden şehre tarifi ve yapılışı farklılık gösteren kebap, genellikle közlenmiş domates ve biber, sumaklı soğan ile ezme gibi mezelerle servis ediliyor.
Her yıl temmuz ayının ikinci cuması "Dünya Kebap Günü" olarak kutlanıyor.
AA
Şehirden şehre tarifi ve yapılışı farklılık gösteren kebap, genellikle közlenmiş domates ve biber, sumaklı soğan ile ezme gibi mezelerle servis ediliyor.
Her yıl temmuz ayının ikinci cuması "Dünya Kebap Günü" olarak kutlanıyor.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P