Uluslararası Adalet Divanı önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanına açtığı davanın geçici tedbir taleplerine ilişkin duruşmasının öncesinde divan önünde toplanan Filistin destekçisi gruplar gösteri yaptı.
Uluslararası Adalet Divanı önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanına açtığı davanın geçici tedbir taleplerine ilişkin duruşmasının öncesinde divan önünde toplanan Filistin destekçisi gruplar gösteri yaptı.