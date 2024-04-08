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Farklı yönleriyle tarihi bir spor: Satranç

Ruanda soykırımında 10 bin kişinin katledildiği kiliseden sağ kurtulan Omar Ndizeye anlattı

Filistinli tüccar, çelik ve diğer ürünlerin ithalinin Filistinliler için önemini anlattı

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanına açtığı davanın geçici tedbir taleplerine ilişkin duruşmasının öncesinde divan önünde toplanan Filistin destekçisi gruplar gösteri yaptı.

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