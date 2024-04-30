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Filistin'e destek gösterileri birçok üniversitede devam ediyor

Hataylı kadınlar Hayat Hatay projesi ile hayata tutunuyor

California Üniversitesi’nde Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonlarından WhatsApp ve Formula 1 takımlarından Mercedes-Amg Petronas F1, gerçekleştirdikleri işbirliğini duyurmak amacıyla Empire State binasına yansıtma yaptılar.

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