WhatsApp ve Formula 1 takımlarından Mercedes-Amg, işbirliklerini Empire State'e yansıttı
Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonlarından WhatsApp ve Formula 1 takımlarından Mercedes-Amg Petronas F1, gerçekleştirdikleri işbirliğini duyurmak amacıyla Empire State binasına yansıtma yaptılar.
WhatsApp ve Formula 1 takımlarından Mercedes-Amg, işbirliklerini Empire State'e yansıttı
Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonlarından WhatsApp ve Formula 1 takımlarından Mercedes-Amg Petronas F1, gerçekleştirdikleri işbirliğini duyurmak amacıyla Empire State binasına yansıtma yaptılar.