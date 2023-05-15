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Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu

Marmara Depremi sonrası bina stokunun yüzde 65'i yenilenen kentte kalan yüzde 35'i de dönüştürmeyi hedefleyen Yalova Belediyesi, geçici konaklama için 2 oda 1 salon 60 konteynerden barınma alanı oluşturdu.

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