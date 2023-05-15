Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu
Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu Marmara Depremi sonrası bina stokunun yüzde 65'i yenilenen kentte kalan yüzde 35'i de dönüştürmeyi hedefleyen Yalova Belediyesi, geçici konaklama için 2 oda 1 salon 60 konteynerden barınma alanı oluşturdu.
Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu
Marmara Depremi sonrası bina stokunun yüzde 65'i yenilenen kentte kalan yüzde 35'i de dönüştürmeyi hedefleyen Yalova Belediyesi, geçici konaklama için 2 oda 1 salon 60 konteynerden barınma alanı oluşturdu.