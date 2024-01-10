İstanbul

Fotoğrafçılığın en zor alanlarından biri olarak gösterilen spor fotoğrafçılığında herhangi bir maçta doğru kareleri yakalamak adına oyunun kurallarına da hakim olmak gerekiyor.

Spor müsabakası esnasında yapılan bir hatanın fotoğraflanması, mükemmel bir atış anını ya da kırmızı kart alma nedenini içeren fotoğrafın çekilmesi gibi temelinde kuralları oluşturan fotoğraf kareleri, sporseverlerin de oldukça dikkatini çekiyor.

Spor foto muhabirlerinin herhangi bir etkinlikte mesaisi, hikayenin her aşamasının kaydedilmesi açısından maç öncesinde ve sonrasında da devam ediyor.

Tüm kareleri tarihe bir arşiv niteliğinde belge olarak düşen spor foto muhabirlerinin çevresine duyarlılığı, analiz yeteneğinin gelişmiş ve hızlı reflekslere sahip olması gerekiyor.

Özellikle futbol maçlarında oldukça ağır fotoğraf makinaları ve objektiflerle çalışan foto muhabirlerinin ana kuralları arasında, sahanın kenarında o atmosferin bir parçası olarak, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru anda deklanşöre basması yer alıyor.

AA