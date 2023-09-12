Haber: Damla Oya Erman

Vikingler, tarih boyunca gizemli ve korkulan denizciler olarak bilinirler. Fakat Vikingler hakkında pek çok bilinmeyen gerçek bulunuyor. İşte bu tarihî topluluğun sıradışı yanları:

Vikingler bir millet değildi: "Vikingler" terimi, aslında denizciliği seven ve kâşif ruhuna sahip birçok farklı kavmi ifade ederdi. Vikingler, Norveç, Danimarka ve İsveç gibi bölgelerden geliyorlardı ve birbirlerine rakip kavimlerdiler.

Vikingler diş fırçalamış olabilir: İsveç'te bulunan bazı Viking mezarlarında, dişlerini temizlemek için kullanıldığı düşünülen tıbbi aletler bulunmuştur. Bu, Vikinglerin diş sağlığına önem verdiklerini gösteriyor olabilir.

Vikingler kuzey Amerika'ya ulaştı: Vikingler, 11. yüzyılda Grönland'dan ayrılarak Kanada'nın Newfoundland bölgesine yerleştiler. Bu, Vikinglerin Kuzey Amerika'ya ilk ayak basan Avrupalılar olduğu anlamına gelir.

Vikingler sanatçılardı: Vikingler yalnızca savaşçılar değil, aynı zamanda yetenekli sanatçılardı. Taş oymacılığı ve ahşap oymacılığı gibi sanat dallarında ustalaşmışlardı.

Vikingler kadın savaşçıları kabul ediyordu: Vikingler, kadın savaşçıları kabul eden toplumlardan biriydi. Birçok kadın, savaşta erkeklerle birlikte savaşır ve Viking gemilerinde yer alırdı.

Vikingler Odin'in takipçileriydi: Vikingler, Odin'e adanmış birçok ritüeli uygulardı. Ölülerini Viking geleneğine uygun olarak gömmek, Odin'in izlediği Valhalla'ya gitmelerini sağlayacaktı.

Vikingler uzun mesafeli seyirleri başardı: Viking gemileri, olağanüstü dayanıklılıkları ve denizcilik yetenekleri sayesinde Atlantik Okyanusu'nu geçebildi. Bu, onların dünya çapında keşifler yapmalarını sağladı.

Vikingler güzellik ürünleri kullanırdı: Birçok Viking, kişisel bakım ürünleri olarak güzellik ürünleri kullanırdı. Örneğin, sakallarını düzeltmek ve saçlarına şekil vermek için taraklar ve cımbızlar kullanırlardı.

Vikingler tahta kesileri kullanırdı: Vikingler, savaşta bile tahta kesileri kullanarak düşmanlarını etkisiz hale getirirdi. Bu, geleneksel olarak demir kılıçlarla savaşan diğer milletler için sürpriz bir taktikti.

Vikingler karma dinlere inanırdı: Vikingler, çok tanrılı bir inanca sahipti ve aynı anda birçok tanrıya taparlardı. Odin, Thor, ve Frey gibi tanrılar onların inandığı tanrılardan sadece bazılarıydı.

Vikingler hakkında bu bilinmeyen gerçekler, bu antik topluluğun karmaşıklığını ve ilginçliğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.