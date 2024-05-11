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A.D'nin ifadesinde, Eker ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını savunduğu belirtildi.

Uşak'ta 4 Mayıs'ta Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta tabancayla ağır yaralanan Mikail Eker, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta tabanca yla ağır yaralanan Mikail Eker (28), 4 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastane sindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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