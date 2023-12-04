İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hamburg'da incelemelerde bulunan Montella, bugünde Dortmund'daki konaklama tesisi ile Borussia Dortmund kulübünün antrenman tesislerini ziyaret etti.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic ile bir süre görüşen İtalyan teknik adam, takımda forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'la milli takımın gruptaki ilk iki maçına ev sahipliği yapacak BVB Stadyumu'nu gezdi.

Deneyimli teknik adama ziyaretlerinde TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.