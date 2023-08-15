ANKARA

Rekabet Kurumu'ndaki toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren söz konusu teşebbüslerin aralarında anlaşıp fiyat belirleyerek ve müşteri paylaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını söyledi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, elde edilen deliller ve savunmaların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirdi.

Temsilci, yaş maya üreticilerinden Mauri Maya'nın, ürünün dağıtımında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasındaki fiyat belirleme ve/veya müşteri/bölge paylaşımı konusundaki anlaşmaların uygulanmasını, koordinasyonunu, devamlılığını ve kontrolünü sağlamak suretiyle ve ayrıca alt pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle ilgili kanun maddesini ihlal ettiği ve bu teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Temsilci; Adatepeler, Barut Gıda, Batuğ, Çınar Gıda, Delice Turka, Güldemirler, Hamra, Haskat Gıda, Kılınçoğlu, Magpa, Motus, Muratlar, Öztürk ve SHK Gıda unvanlı teşebbüslerin, fiyat tespiti, müşteri ve bölge paylaşımı ile arz miktarının kısıtlanması suretiyle ilgili kanun maddesini ihlal ettiklerinin ve bu teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Temsilci; Çize, Güçbir, Oluşum, Orkide, Özpak Denizli, Özpak AŞ ve Uludüz unvanlı teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiklerine yönelik bulguya ulaşılamadığından bu teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

- Lesaffre ile uzlaşma

Lesaffre unvanlı teşebbüsün ise yaş maya üretiminde ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyat tespitine ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmalar yoluyla ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aktif işbirliği ve uzlaşma süreçlerinin tamamlandığını belirten temsilci, teşebbüs hakkında uygulanacak idari para cezasında indirime karar verildiğini dile getirdi.

Şirketin uzlaşma başvurusunda bulunduğuna işaret eden temsilci, uzlaşma sürecinin sonunda Lesaffre hakkında 73 milyon 851 bin 619,33 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın Lesaffre bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildiğini ifade etti.

Haklarında ceza istenen şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını ve somut olaylarda herhangi bir ihlal bulunmadığını savundular.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.



AA