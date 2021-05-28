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2021 " ALTIN KALEMLER " ŞAİRLERİNİN PLAKETLERİ HAZIRLANIYOR!

2021 " Altın Kalemler " Şiir Yarışması sonucunda ödül kazanan seçkin şairlerin plaketleri hazırlanıyor...

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 13:43
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2021 " ALTIN KALEMLER " ŞAİRLERİNİN PLAKETLERİ HAZIRLANIYOR!

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

En kısa zamanda adreslerine kargo ile gönderilecektir 

B/ilginize 

2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI PLAKET KAZANAN ŞAİRLER

Gülşen Saldıraner ( Birinci - Plaket )

Betül Kasapoğlu ( İkinci - Plaket )

Zatınur Canbaz ( Üçüncü - Plaket ) 

Hamza Dilben ( Mansiyon - Plaket ) 

Beyan Güzel ( Mansiyon - Plaket )

Emel Fettahlıoğlu ( Mansiyon - Plaket )

Nazife Ilıkçı ( Takdir - Plaket ) 

Özali Yılmaz ( Takdir - Plaket )

Gülay Pelit ( Takdir - Plaket )

Mazlum Cihangir ( Takdir - Plaket )

Fehim Kuş ( Takdir - Plaket )

Hakan İlhan ( Takdir - Plaket )

Sebahattin Karakuş ( Takdir - Plaket )

Saliha İnan ( Takdir - Plaket )

Burcu Özkan ( Takdir - Plaket )

Ergün Sevinç ( Takdir - Plaket )

Çiğdem Köroğlu ( Takdir - Plaket )

Neriman Keten ( Takdir - Plaket )

Şerife Güzel( Takdir - Plaket )

Seçkin Esen ( Takdir - Plaket )

Coşkun Aslan ( Takdir - Plaket )

İ. Necati Günay ( Takdir - Plaket )

Arıfe Özbaş ( Takdir - Plaket )

Mevlüt Işıldak ( Takdir - Plaket )

Serpil Bilgin ( Takdir - Plaket )

Ali Görmüş ( Takdir - Plaket )

Osman Nalbant ( Takdir - Plaket )

YILIN ŞAİRLERİ 

Ömer Sayıl  

Günvar Korkmaz 

Katılımlarınızdan dolayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum...

Şiirli günler

2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması

Jüri Başkanı  

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

e.mail: [email protected]

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nihat IlikcioğluYeni ÇağrışairPlaket
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