Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Etkinlik alanında ayrıca okullar tarafından hazırlanan gösteriler ve sahne etkinlikleri de öğrenciler tarafından sunuldu.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da burada öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA