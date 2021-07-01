Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 41
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15...
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim...
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35...

410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Temmuz 2021 Perşembe 13:44
0 Okunma
410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan 410 yıllık kestane ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal İslamköy Mahallesi’nde bulunan, 410 yıllık Anadolu kestanesinin yeşerdiği ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi. Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kulp İslamköy mahallemizde bulunan 410 yaşında ve yaptığımız aşılarla binlerce yeni kestane ağacına ana olacak Anadolu kestane ağacımız, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca, Anıt Ağaç olarak tescillendi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
410 Yıllık AğaçAnıt AğaçTescil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri’de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kayseri’de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi
Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi
Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 
Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans