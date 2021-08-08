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Belediyeye ait otel kiraya verilecek

Mülkiyeti Emet Belediyesi'ne ait 196 yataklı otel 20 yıllığına kiraya verilecektir

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Ağustos 2021 Pazar 11:39
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Belediyeye ait otel kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 

Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 yataklı Otel, müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan  havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan tesislerin işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 19.08.2021 Perşembe günü saat:14.00'da Emet Belediyesi Meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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