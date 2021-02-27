Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...

Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Şehitliği'ndeki pirinç bayrak direklerinin çalınmasının ardından şehit mezarlarının başında bulunan bayrak ve direkler yenildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, şehitlikteki bayrak direklerinin hepsinin yenilendiğini belirterek, "Buradaki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından 24 saat şehitliğimiz izlenecektir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 10:11
0 Okunma
Çorlu Şehitliği'nde çalınan pirinç bayrak direkleri yenilendi

Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Şehitliği'nde, bir ay önce şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Şehit ailelerinde büyük üzüntüye neden olan hırsızlığın ardından Çorlu Kaymakamlığı, aydınlatma sistemi kurdu. Çalınan bayrak direkleri ve bayrakları yeniledi, duvarları boyanan şehitlikte çevre düzenlemesi yaptı. Kaymakamlık, 24 saat güvenlik kamerası sistemiyle izlenecek olan şehitliğe kamera sistemi konulması için de kabloları çekip, çalışma başlattı. Çalışmaların sürdüğü şehitliğe gelin aileler, mezar başlarında dua etti. Aileler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suriye'de 2016 yılında terörist unsurlara yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) annesi Hanife Acar, "Bayraklarımızın takılmasını çok sevindik. Bizlere her zaman destek olan Çorlu Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, kolordu komutanımıza, valiliğimize ilgileri ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Artık daha rahat ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Çorlu Şehitliğimizdeki çalışmalarımızda aydınlatmalarımız yapıldı. Şehit mezarlarımızın başında bulunan bayrak direklerimizin hepsi yenilendi ve bayrakları ile birlikte tekrar yerlerine takıldı. Kamera sistemi ile ilgili olarak çalışmalar başladı. Buradaki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından 24 saat şehitliğimiz izlenecektir. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve birimlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇorluşehitşehitlikBayrakMezarMezarlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu
Fenomen horoz 'Bahtiyar'ın 10 yavrusu oldu
2020 yılında 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan yandı
2020 yılında 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan yandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans