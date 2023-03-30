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Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı.

30 Mart 2023 Perşembe 21:31
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Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
Hatay

Lider ve Esra Şahutoğlu çifti, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Samandağ ilçesi Kubilay Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı.

Yaşadıkları bina yıkılan Şahutoğlu çifti, çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher, babaları Nihat ve babaanneleri Meryem Şahutoğlu ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Şahutoğlu çiftinden geriye ise ilçe merkezinde bu eğitim öğretim yılının başında açtıkları ve Arı Kovanı adını verdikleri anaokulu kaldı.

Lider Şahutoğlu'nun kuzeni Yüksel Şahutoğlu, AA muhabirine, afetin kendilerini kötü etkilediğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda deprem yaşadığını anlatan Şahutoğlu, "Böyle bir depremi ne gördüm ne duydum. Depremlerin arka arkaya yaşanması, büyük yıkımlara sebep olması bizi çok büyük sıkıntılara soktu. Allah'tan gelmişse yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Şahutoğlu, en büyük üzüntülerinin ise anaokulu hayallerini yeni gerçekleştiren kuzenlerinin depremde hayatını kaybetmesi olduğunu belirtti.

Kuzenlerinden geriye anaokulunun kaldığını anlatan Şahutoğlu, şöyle konuştu:

"Hayaller kurmuştu. Hayallerini gerçekleştirdi ama ne yazık ki kısmet olmadı devam ettiremedi. Keşke devam ettirseydi, ileriye yönelik belki daha büyük adımlar atabilirdi. Kuzenimiz, birinci dönemde ana sınıfı açayım derken, 3 ay sonra depremle karşılaştılar. Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölmesi bizi çok derinden üzdü. Keşke böyle bir şey olmasaydı.

Esra ve Lider, İstanbul'da üniversitede tanıştılar ve evlendiler. Hatay'a geldikleri zaman hayalleri buydu, gerçekleştirdiler ama sürdüremediler. Kısmetleri yokmuş."

Çiftin akrabası Semire Şahutoğlu da Esra ve Lider ile aynı apartmanda oturduklarını ve enkazdan 8 sonra çıkarıldığını söyledi.

Enkaz altında Lider ve Esra ile çocuklarının seslerini hiç duymadığını belirten Şahutoğlu, "Bu okulu çok hayal ettiler, başka yerde yapacaklardı. Esra, burayı seviyordu. Okulun üstüne taşınacaktı, yavaş yavaş hazırlık yapıyordu ama kısmet olmadı oturmaya." dedi.

Şahutoğlu, depremlerde ayakta kalan anaokulunda Lider ve Esra'nın evinden çıkan fotoğraflarını, anılarını tuttuklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ana OkuluArıkovanıEraveLiderHataySamandağıDepremzede
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