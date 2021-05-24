Eren Ünal Kimdir?

İSTANBUL

ASLAN SAYIM

Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümünden 2020 senesindede mezun olmuştur. Yurtdışında çeşitli sertifika programlarına katılarak kendisini geliştirmiş ve girişimcilik ruhuyla iş hayatına atılmıştır. Günümüzde en bilinen projesi hemsirekapinda.com ismiyle faaliyet gösteren sağlık hizmetleri şirketidir fakat aynı zamanda bir çok fenomen isimle çalışan bir sosyal medya ajansınında ortağıdır. Farklı sektörlerde yaptığı faaliyetlerin yanısıra müziklede ilgilenmektedir. 2017 senesinde ülkemizi MMA (Karma Dövüş Sanatları) branşında dünya arenalarında temsil etmiş ve bronz madalyayı Türkiyeye getirmiş fakat sonrasında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucunda spor kariyerine veda etmek zorunda kalmıştır.