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Kapısı kırılarak girilen evinde ölü bulundu 

AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, gelen koku üzerine yalnız yaşadığı evine girilen çiftçi Ali Akgün (55) ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Akgün'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 12:51
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Kapısı kırılarak girilen evinde ölü bulundu 

Olay, dün akşam saatlerinde Güneşli köyünde meydana geldi. Komşuları, tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Akgül'ün evinden kötü koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenip, kapı zilini çaldı. Komşular, kapıyı açan olmayınca da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapıyı kırıp, içeri girdiğinde Akgül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Akgül'ün cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Akgün'ün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayEvölümVefa
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