Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi

Demre'deki Noel Baba Kuş Cenneti'ne ilk olarak 2016 yılının ekim ayında ilk kez üç flamingo geldi. 2017 yılında bu sayı 6'ya çıktı. 2018 ve 2019 yıllarında ise yine ekim ayı başlarında 3'er flamingo Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelerek kışı burada geçirdi. Bu yıl ise havanın çok sıcak olmasına rağmen 6 flamingo erkenden Noel Baba Kuş Cenneti'ne geldi. Sıcak havaya rağmen, flamingolar Noel Baba Kuş Cenneti'ne renk kattı. Flamingolar tek olarak, üçlü olarak ve beşli olarak kuş cennetinde gezmeye, beslenmeye başladı. Sıcaktan korunmak için gölge bölgelerde gezip beslenen flamingolar, kuş cennetinin asıl sahiplerinden önce yeni tür olarak alandaki yerlerini aldı.

Noel Baba Kuş Cenneti, Demre'nin Çayağzı Limanı yolunda sulak ve sazlık 100 hektarlık alandan oluşuyor. Kuş cennetinde avlanmak kesinlikle yasak. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 61'i sulak alanda yuvalama ve üreme yapan toplam 149 kuş türü bu alanda yaşıyor. Flamingolarla birlikte kuş türü sayısı 150'yi buldu.

'BU YIL ÇOK ERKEN GELDİLER'

Alandaki kuş türleri hakkında daha önceki yıllarda çalışma yapan ve bir kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Bu flamingolar önceki yıllarda burada kışlayan bireyler olabilir. Burada yeterli yiyecek buldukları ve rahat ettikleri için bu yıl çok erken geldiler. Çünkü Demre'deki sulak alan güvenli ve yeterli beslenmek için uygun. Büyük ihtimalle mart ayına kadar burada kalacaklardır" dedi.

'ERKEN GELİP 6 TANE OLDU'

Alandaki flamingoları her yıl fotoğraflayan Erhan Yücesan da, "Geçen ekim aylarında buraya 3 tane flamingo geliyordu. Bu sene biraz daha erken gelip 6 tane oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha fazla olmasını umut ediyoruz. Dileğimiz flamingoların buraya sürü halinde gelip, kuş cennetimizi zenginleştirip, güzelleştirmeleri" diye konuştu.