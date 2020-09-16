Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.088
DOLAR
7.4759
STERLİN
9.6639
EURO
8.8604
Ankara'da orman yangını 
Son Dakika
Ankara'da orman yangını 
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek
Red Bull Sky Tour, Marmaris’te...
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi...
Koronavirüs aşısında siber tehdit
Koronavirüs aşısında siber tehdit

Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, dünya cenneti Kekova'ya açılan Çayağzı yolundaki Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi önündeki Noel Baba Kuş Cenneti'nin yeni konukları flamingolar oldu. 4 yıldır kuş cennetine gelen flamingolar bu yıl erken geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:11
0 Okunma
Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi

Demre'deki Noel Baba Kuş Cenneti'ne ilk olarak 2016 yılının ekim ayında ilk kez üç flamingo geldi. 2017 yılında bu sayı 6'ya çıktı. 2018 ve 2019 yıllarında ise yine ekim ayı başlarında 3'er flamingo Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelerek kışı burada geçirdi. Bu yıl ise havanın çok sıcak olmasına rağmen 6 flamingo erkenden Noel Baba Kuş Cenneti'ne geldi. Sıcak havaya rağmen, flamingolar Noel Baba Kuş Cenneti'ne renk kattı. Flamingolar tek olarak, üçlü olarak ve beşli olarak kuş cennetinde gezmeye, beslenmeye başladı. Sıcaktan korunmak için gölge bölgelerde gezip beslenen flamingolar, kuş cennetinin asıl sahiplerinden önce yeni tür olarak alandaki yerlerini aldı.

Noel Baba Kuş Cenneti, Demre'nin Çayağzı Limanı yolunda sulak ve sazlık 100 hektarlık alandan oluşuyor. Kuş cennetinde avlanmak kesinlikle yasak. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 61'i sulak alanda yuvalama ve üreme yapan toplam 149 kuş türü bu alanda yaşıyor. Flamingolarla birlikte kuş türü sayısı 150'yi buldu.

'BU YIL ÇOK ERKEN GELDİLER'

Alandaki kuş türleri hakkında daha önceki yıllarda çalışma yapan ve bir kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Bu flamingolar önceki yıllarda burada kışlayan bireyler olabilir. Burada yeterli yiyecek buldukları ve rahat ettikleri için bu yıl çok erken geldiler. Çünkü Demre'deki sulak alan güvenli ve yeterli beslenmek için uygun. Büyük ihtimalle mart ayına kadar burada kalacaklardır" dedi.

'ERKEN GELİP 6 TANE OLDU'

Alandaki flamingoları her yıl fotoğraflayan Erhan Yücesan da, "Geçen ekim aylarında buraya 3 tane flamingo geliyordu. Bu sene biraz daha erken gelip 6 tane oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha fazla olmasını umut ediyoruz. Dileğimiz flamingoların buraya sürü halinde gelip, kuş cennetimizi zenginleştirip, güzelleştirmeleri" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDemreKuş CennetiFlamingo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Kars kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyorlar
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor 
'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi
'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans