Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1327
ALTIN
463.161
DOLAR
7.8724
STERLİN
10.4893
EURO
9.3309
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak...
Yerli solunum cihazı ülkeye 90 milyon dolar katkı sağladı
Yerli solunum cihazı ülkeye 90...
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her...
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan...

Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başında lüks tatilin bedava sunulduğu çardak kent, kış mevsiminin gelmesiyle kaderine terk edildi. Vatandaşlar, eşyalarını toplayıp gidince geriye çardakların iskeletleri ve çöp yığınları kaldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2020 Salı 10:26
0 Okunma
Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu

ANTALYA - Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, bu yıl da yaz mevsiminin başlamasıyla kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirdi. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanı bulunurken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

KIŞ MEVSİMİ GELİNCE ÇARDAKLAR TERK EDİLDİ

Yaz sıcaklarında doğayla iç içe geçirilen günlerin ardından kış mevsimi gelince, çardaklardaki bedava tatil de sona erdi. Vatandaşlar kişisel eşyalarını toplayıp evlerine dönerken geride yalnızca çardakların iskeletleri ve bırakılan çöpler kaldı. Olta balıkçılarının uğrak yeri haline gelen sahil bandı boyunca çok sayıda köpeğin olduğu da dikkati çekti. Bazı köpeklerin açlıktan çöpleri karıştırdığı görülürken olta balıkçıları ise geride bırakılan çöplere ve sahil bandının kötü görüntüsüne tepki göstererek, turizm kentine yakışmadığına dikkati çekti.

Çöp birikintilerine tepki gösteren olta balıkçısı Varol Ekinci, "İnsanlar buraya yazın gelip güzelce tatillerini yapıp vakit geçiriyor. Lüks otellerin hemen yanındaki bu denize sıfır noktada çardaklar şu anda terk edilmiş. Hava soğuyunca durum böyle oldu ama geride çöpler bırakılmasaydı daha iyi olacaktı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çardak KentLüks TatilAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans