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OKTAY DEMİREL, vize almak için yapılması gerek püf noktalarını anlattı

03 Mart 2023 Cuma 11:12
OKTAY DEMİREL, vize almak için yapılması gerek püf noktalarını anlattı

Demirel Grup Vize Danışmanlığı yöneticisi OKTAY DEMİREL 2021 yılında, birçok ülke, ülkeler arasında seyahat eden kişilerin yeni pasaport kimlikleriyle daha kolay vize alabileceklerini duyurdu. Yeni pasaport kimlikleri, biyometrik verilerin kullanılması sayesinde daha güvenli ve daha zor taklit edilebilir hale getirildi. Bu da, seyahat eden kişilerin güvenliği için önemli bir adımdır.

Demirel Grup Vize Danışmanlığı olarak özellikle ‘MACARİSTAN’ aldığımız vize oturum izni, çalışma izinleri ile müşterilerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliğe ülkesi olan Macaristan başka ülkelere geçiş için çok önem taşımakta. Müşterilimize vize oturum çalışma izinlerinde haricide iş bulmaları, ev bulmaları konuda araba alma konularında desteklerimizi sürüyor. Tüm sorunlarında Demirel Grup Vize Danışmanlığı olarak desteklerimizi sunuyoruz.

Demirel Grup  Vize Danışmanlığı yeni pasaport kimliği olanlar, pasaportlarındaki verilerin doğruluğunu kanıtlamak için biyometrik taramalara tabi tutulurlar. Bu taramalar, parmak izi, yüz taraması ve diğer biyometrik verileri içerir. Bu verilerin doğruluğu, seyahat eden kişilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde vize almasına yardımcı olur.


Bununla birlikte, yeni pasaport kimliği olanlar da bazı durumlarda red edilebilirler. Örneğin, ülkeye giriş için gerekli olan belgeleri sağlamadıklarında, vize başvurusunda yanlış bilgi verdiklerinde veya ülkeye girmelerine izin verilmediği durumlarda vize başvurusu reddedilebilir. Profesyonel bir firmadan destek almalarımda önemli.

Yeni pasaport kimlikleri, seyahat edenlerin ülkeler arasında daha kolay ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlamaktadır. Biyometrik taramalar sayesinde, pasaport sahiplerinin kimliklerinin doğruluğu hızlı ve etkili bir şekilde doğrulanabilir. Bu da, vize başvurusu yaparken yaşanan zorlukları azaltır ve seyahat planlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmeye olanak sağlar.


Sonuç olarak, yeni pasaport kimlikleri, seyahat edenlerin vize alımı sürecini daha kolay ve güvenli hale getirmekte ve ülkeler arasındaki seyahatleri daha hızlı ve daha kolay hale getirmektedir. Ancak, vize başvurusu yaparken doğru adımları takip etmek ve doğru bilgileri vermek çok önemlidir. Demirel Grup  Vize Danışmanlığı Bu sayede, vize başvurusunun reddedilme riski azaltılabilir ve seyahat planları daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Demirel Grup  Vize Danışmanlığı detaylı bilgi için adreslerimiz ; Vize Danışmanlık Merkezi (@demireldanismanlik) • Instagram fotoğrafları ve videoları

İstanbul Ofis: Berkan Karataş: +90 538 090 65 87
Almanya Ofis: Oktay Demirel : +49 1573 3899169

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