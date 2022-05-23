Tunceli'de yaban hayatının zenginliği fotokapanlara yansıdı

TUNCELİ - Tunceli'de yaban hayatının izlenmesi amacıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na yerleştirilen fotokapanlara vaşak, bozayı, kurt, domuz, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türler yansıdı.





Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci, yaban hayatı ve endemik türleri bakımından da en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı'na yerleştirilen fotokapanlardan elde edilen görüntüler incelendi. Yaban hayatının varlığı, türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, yoğunlukları, hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri tespit ediliyor. Ayrıca kaçak avcılıkla mücadelede de fotokapanlar kullanılıyor. Ekipler tarafından elde edilen fotokapan görüntülerinde, hayvanların doğal yaşamı görüntülendi. Görüntülerde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, bozayı, kurt sürüleri, yaban domuzu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçileri gibi birçok hayvanın görüntüsüne rastlandı. Ayrıca bir fotokapanda vaşak, bozayı, kurt ve yaban keçisinin aynı yol güzergahını kullanarak alana geldiği de fark edildi.





Yetkililer bu durumu, tüm yaban hayvanlarının orman içinde oluşturdukları patikaları içgüdüsel olarak tehlike saçmadığı için tercih ettiklerini aktardı.