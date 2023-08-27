BİNGÖL (AA) -Vefatının 50. yılında "Aşık Veysel'siz 50 Yıl" konserleri kapsamında Ziraat Bankası, Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesinin destekleriyle konser düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki konserde hem Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini hem de sevilen türkülerini seslendiren Bingöl, izleyicilerden alkış aldı.

Yavuz Bingöl, konser serisinin 14'üncüsünü Bingöl'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Benim soy ismim boşuna Bingöl koyulmamış, dedemin dedesi Bingöl'den Kars'a gitmiş ama ben 1000'nin üzerine konser yaptım, Bingöl'e ilk kez geldim, bu da benim ayıbım olsun. Konser vermediğim Bingöl ve Bitlis'ti bugüne kısmet oldu. Kasım ayında Bingöl'e kısa film festivaline katılmak için tekrar geleceğim." dedi.

Konserin ardından Yavuz Bingöl'e coğrafi tescil işaretli Bingöl balı hediye edildi.