ANTALYA- Ayak tırnağı mantarı nemli, sıcak ve karanlık alanlarda büyümeyi seviyor. Ayakların sıcak ve terli olması ayak parmaklarının ideal bir mantar ortamı oluşturduğu anlamına geliyor. Yaz ayları tırnak mantarı için en ideal dönem olabiliyor. Ortak kullanılan havuz, duş ve soyunma odaları da önemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları ve artan nem durumuna karşı ayak ve el tırnaklarının bakımına ayrıca özen gösterilmesi gerekiyor.

Hasarlı tırnaklara daha çok yerleşiyor

Ayak tırnakları birçok katmana sahiptir ve mantar enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar bu katmanların arasına girebilir. Tırnak mantarı bir kere yerleştiğinde tedavisi zorlaşır ve diğer tırnaklara ve hatta ayaklardaki deriye yayılabilir. Tırnak mantar enfeksiyonları; tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği şeklinde kendini gösterir. Mantarlar, sağlam tırnaklardan çok hasarlı tırnaklara yerleşme eğilimindedir. Ayakları sıkıştıran küçük veya sivri uçlu ayakkabılar, tırnaklara gelen darbeler gibi durumlarda da tırnağın yapısı bozulur ve enfeksiyonlara yatkın hale gelir.

Tırnak mantarının belirtilerine dikkat!

Tırnakta renk değişikliği

Bozuk tırnak şekli

Tırnak kalınlaşması

Kötü koku

Ağrı veya rahatsızlık

Ortak kullanım alanları mantara neden olabilir

Mantarlar; özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaşır. Bulaşmaya neden olan dış ortamlar genellikle havuzlar, ortak duşlar, soyunma odaları ve steril olmayan manikür ve pedikür aletleridir. Dış ortamdan bulaşmanın yanı sıra; deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Bulaşmanın temel rol oynamadığı üreme şartlarına örnek olarak elleri sudan çıkmayan ev hanımları, ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme gibi nemin ve ısının arttığı durumlar gösterilebilir. Tırnak mantarı ortaya çıktığında zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Tırnak mantarının tedavisi ağızdan alınan ve tırnağın üzerine sürülen ilaçlarla sağlanır. Ağızdan ilaç tedavisi ortalama 3 ay uygulanır. Ancak tırnağın tamamen normal görüntüsüne kavuşması için yaşa bağlı olarak 9-12 ay gereklidir.

Tırnak mantarlarından korunmak için;

Ayaklarınızı ıslak bırakmayın Ayaklarınızdaki terlemeyi önleyin Tırnaklarını darbelerden koruyun Sivri topuklu, ayağınızı sıkan ayakkabılardan kaçının Ortak alanlarda terlik kullanın Ayak havlusu ve terlik gibi eşyaların şahsi olmasına özen gösterin Şahsi manikür ve pedikür seti kullanın Mantar önleyici tozlar veya spreyler kullanın

HABER: METE YILMAZ