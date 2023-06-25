İSTANBUL- İşte en iyi 10 açık hava sineması.

ZORLU PSM

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin amfisinde yapılan açık hava gösterimleri uzun süredir yoğun bir aktılıma sahip.

ARTUR TATİL KÖYÜ

Artur Tatil Köyü Açıkhava Sineması, sevilen filmleri buluşturmaya devam ediyor.

BULVAR 216 AÇIK HAVA SINEMASI

BEYKOZ KUNDURA

Eski ayakkabı fabrikası olan tesis, çeşitli dizi ve film projeleri için set olarak kullanılmak üzere onarılmıştı. Ardından çeşitli kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapmaya başlayan Kundura’nın en sevilen yaz etkinlik serisi de Bir Yaz Gecesi Sineması.

FİŞEKHANE

Fişekhane 2023 yazında da birbirinden özel filmlerle sinemaseverleri mutlu edecek.

FERİYE

İstanbul etkinlik mekanları arasında yüzünü şehrin ikonik simgelerine dönmüş en özel yerlerden biri de Feriye’dir.

ENKA SANAT

Enka Vakfı bünyesindeki Enka Sanat, sanatçıyı desteklemek ve sanatı daha fazla sanat severle buluşturmayı amaç edinmiş kurumlarından biri.

SULTAN PARK

İstanbul’un en merkezi yerinde özenle korunan yeşil alanlarından olan Sultan Park'ta da birçok film yer alacak.

HILLSIDE CITY CLUB ETİLER

Spor ve iyi yaşam kulübü Hillside City Club Etiler, Başka Sinema iş birliğiyle yaz boyunca her salı ve perşembe gecesi, şehrin merkezinde bir açık hava sinemasına dönüşüyor

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ

HABER: METE YILMAZ