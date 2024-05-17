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86. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Duhaney'in Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ömer Faruk Turtay, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Bartuğ Elmaz'ın kaptırdığı top, Vefa Temel'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-3.

62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.

54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Manaj, ceza yayı üzerine gelip, ceza sahası sağ çaprazındaki Koita'yı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda, top uzak köşeden filelerle buluştu: 0-3.

53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Turgunboev'de kaldı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-2.

17. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Charisis, iki rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda Simon Deli'ye çarpan top kaleci Mücahit'i kontrpiyede bırakıp sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

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