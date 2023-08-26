MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan olumsuzluklar nedeniyle geçen sezon 1. Lig'den çekilen ve bu sezon da aynı sebepten ligde yer alamayan Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, (ortada) yönetim olarak takım için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gevrek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni eden Gevrek, 6 Şubat'ın unutulmayacağını ancak yaraların sarılması gerektiğini kaydetti.

Yeni Malatyaspor'u tekrar ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını dile getiren Gevrek, "Bu dönemde biz yönetim olarak Yeni Malatyaspor için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Siyasilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, esnaflarımız, taraftarlarımızla hep birlikte Yeni Malatyaspor'u şehrimizle birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Bu anlamda herkese bir şeyler düşüyordur. Şehrimizi, takımımızı inşallah tekrar özlenen o günlere getiririz." ifadelerini kullandı.

Gevrek, kulüpte daha önce 8 yıl başkanlık yaptığını hatırlatarak, geçmişte camiayla büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.

Geçen yıl görevi bıraktığını, bu yıl tekrar başkan seçildiğini anımsatan Gevrek, şöyle devam etti:

"Sekiz yıl başkanlık yaptım, yıpranmış olabiliriz, yeni yüzün daha iyi olabileceğini düşünerek bıraktık, niyetimiz oydu. Yeni arkadaşlar gelsin, biz de dışarıdan destek verelim niyetiyle bırakmıştık. Keşke dediğimiz gibi olsaydı da biz yine bugün gelseydik, taraftar olarak destek olsaydık. Muhalif olan arkadaşların çoğu bizi aradı, gelin siz bu işi yaparsınız dediler. Ben inanıyorum, arkadaşlarım inanıyor, sadece bizim inanmamız yetmez, Yeni Malatyaspor'u tekrar eski durumuna getirebiliriz. Bu işi yönetim tek başına yapsın, denirse asla olmaz, bunun altını çizmek istiyorum. Hep beraber takımı daha iyi yerlere getireceğimize ben inanıyorum."

Gevrek, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.