ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail-Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması ve gerekli somut ve caydırıcı önlemleri almasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail rejiminin işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik gayri insani orantısız güç kullandığını ifade etti.

Bunun, Filistin'de tabandan yükselen ve yayılan büyük bir tepkiye dönüştüğünü vurgulayan Erbakan, "Aksa Tufanı" operasyonunun meşru müdafaa olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi olarak, haklı davalarında Filistinlilerin yanında olduklarını belirten Erbakan, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.

Fatih Erbakan, şu değerlendirmede bulundu;

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması ve gerekli somut ve caydırıcı önlemleri almasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz. Bu noktada İslam ülkelerinin yöneticilerini, Başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin'e gönderen Merhum Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz."