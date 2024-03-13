Ankara

Uraloğlu, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki YHT istasyonunun açılış töreninde, 2002'den itibaren hayata geçirdiklerini yatırımlarda demir yollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini belirtti.

Türkiye'nin konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını güçlendirdik. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. 22 yılda demir yollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002-2024 yıllarında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. 2002'de 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik."

Uraloğlu, Türkiye'yi YHT işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını, demir yollarını artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdüklerini ifade ederek, "Bugüne kadar YHT hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 85 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor." diye konuştu.

Ankara-Sivas Hattı'nın sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat olmadığını, aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu anlatan Uraloğlu, "Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı da bu hatta bağlanacak." dedi.

Kara yoluyla ortalama 5 saat, trenle 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini, yüksek hızlı trenle 2 saate, Ankara-Yozgat arasını da 1 saate indirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Ankara-Sorgun arası ise 1 saat 40 dakikaya indi. Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızı daha doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduk. Açıldığı günden bu yana hattımızla yaklaşık 900 bin yolcu taşıdık. 405 kilometrelik hattın içinde 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,2 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde zorlukların olmadığını dile getirdi. Sorgun istasyonunu 12 bin metrekare alan üzerine 240 bin yolcu kapasiteli olarak inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"980 metrekare kapalı bina alanıyla istasyonun içinde 100 araç kapasiteli otopark başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar demir yolu hat uzunluğumuzu 17 bin 657 kilometreye çıkaracağız. Ankara’dan Kapıkule'ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridor'u önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız."

Açılış programına, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı.

Bakan Uraloğlu Yerköy YHT Garı'nda vatandaşlarla buluştu

Uraloğlu, Yozgat ziyareti sırasında Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda da vatandaşlara hitap etti.

Yerköy YHT Garı ve tren hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yerköylüler birinci derecede Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Karaman'a, Sivas'a ne zaman giderler? Burası bitmek üzere. İnşallah mayısın sonu, olmadı haziranın hemen başında burayı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Belki açılışına geliriz, belki açılışından sonra geliriz. Bizim sizden isteğimiz, önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka burayı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz." ​​​​​​​