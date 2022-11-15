2023'te su tutacak YazÄ±tepe BarajÄ± bÃ¶lgeye can verecek

Turhal ilÃ§esine baÄŸlÄ± YazÄ±tepe kÃ¶yÃ¼nde 2013'te yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan YazÄ±tepe BarajÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i tamamlandÄ±. Temelden yÃ¼ksekliÄŸi 121 metre olanÂ barajÄ±n tamamlanmasÄ± ile Turhal ilÃ§e merkezi ve baÄŸlÄ± 12 kÃ¶yÃ¼nÂ 2050 yÄ±lÄ±na kadar ihtiyacÄ± olan yÄ±lda 14,84 hektometrekÃ¼p su temin edilecek, 0,79 megavat kurulu gÃ¼cÃ¼yle enerji Ã¼retimi yapÄ±lacak. AyrÄ±caÂ 43 bin 660 dekar tarÄ±m arazisi suya kavuÅŸacak. Projeyle Turhal ilÃ§e merkezi de taÅŸkÄ±nlardan korunacak.

'43 BÄ°N DÃ–NÃœM ARAZÄ° SUYA KAVUÅžACAK'

AKÂ Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, barajÄ±n fiziki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'inin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BarajÄ±mÄ±z 2023 yÄ±lÄ±nda su tutmaya baÅŸlayacak. YaklaÅŸÄ±k 43 bin dÃ¶nÃ¼m araziyi suya kavuÅŸturuyoruz. KapalÄ± sistem ile Turhal ilÃ§emizin ve 12 kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§me suyu bu barajÄ±mÄ±zdan saÄŸlanacak. Turhal ilÃ§emizden Tokat merkez kÃ¶ylere kadar kanal Ã¼zerinde kalan tÃ¼m arazileri sulayacak bir proje.Â BarajÄ±n arÄ±tma tesisi ve sulama sistemi ile beraber yaklaÅŸÄ±k maliyeti 3 milyar lira. Projemiz TÃ¼rkiye'de TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin dar alanda uyguladÄ±ÄŸÄ± ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu. Bu da aynÄ± zamanda maliyet aÃ§Ä±sÄ±ndan tasarruf saÄŸladÄ±."